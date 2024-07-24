Политика как он...
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Политика как она есть

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Суд оставил в силе штраф рэперу VACIO за «голую вечеринку»

Суд оставил в силе штраф рэперу VACIO за «голую вечеринку»

Мосгорсуд оставил в силе решение суда о штрафе в 200 тысяч рублей рэперу VACIO (Николай Васильев). Ранее он был признан виновным в пропаганде нетрадиционных отношений на вечеринке с провокационным дресс-кодом в декабре 2023 году (признана пропагандой ЛГБТ (движение запрещено в РФ).

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