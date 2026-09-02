Путин пошутил по поводу поздней встречи с главой Приморского края

Президент России Владимир Путин во время приветствия руководителя Приморского края Олега Кожемяко пошутил по поводу позднего начала их встречи.
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