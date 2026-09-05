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Фотограф, поймавший магию странствий

Фотограф, поймавший магию странствий

Истории можно рассказывать не только словами. Испанец Эдуардо Бланко Мендисабаль доказал это на практике: вот уже более десяти лет он создает изображения, которые не нуждаются в переводе и понятны каждому зрителю.

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