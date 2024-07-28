Ивлеева сравнила открытие Олимпиады в Париже с «голой» вечеринкой

Блогер Настя Ивлеева поделилась своими впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, отметив, что мероприятие оставило у нее неоднозначное впечатление и уступало по зрелищности скандальной вечеринке, которую она организовала в московском клубе в конце 2023 года.