Ивлеева сравнила открытие Олимпиады в Париже с «голой» вечеринкой

Блогер Настя Ивлеева поделилась своими впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, отметив, что мероприятие оставило у нее неоднозначное впечатление и уступало по зрелищности скандальной вечеринке, которую она организовала в московском клубе в конце 2023 года.
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