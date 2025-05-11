Операция по подъему суперяхты британского богача приостановлена после гибели дайвера

Операция по подъему суперяхты британского богача Майка Линча приостановлена после гибели дайвера. Работы по подъему судна Bayesian остановлены, поскольку следователи пытаются установить причину смерти 39-летнего голландца.
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