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Царьград

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Три русских военных самолета приземлились в Индии: зачем они туда прилетели

Три русских военных самолета приземлились в Индии: зачем они туда прилетели

India Today сообщает о трех русских военных самолетах, которые приземлились в аэропорту Индии.Три русских военных самолета утром 10 сентября приземлились в аэропорту Нойда в Индии.

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