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Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Оливейра и Ланчи сыграют с ван Вельде и Иммерсом, Эванс и Бадингер против Моля и Сорума, другие матчи

Пляжный волейбол Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Мужчины 1/8 финала  4 августа Нильс Элерс / Клеменс Виклер (Германия) – Джордж Вандерлей / Андре Стейн (Бразилия) – 11:00 Ондржей Перушич / Давид Швайнер (Чехия) – Стефан Бурманс / Йорик де Гроот (Нидерланды) – 14:00 Давид Аман / Джонатан Хелльвиг (Швеция) –  Нослен Диас Амаро / Хорхе Луис Алайо Молинер (Куба) – 15:00 Эвандро Оливейра / Артур Ланчи (Бразилия) – Стивен ван де Вельде / Мэттью Иммерс (Нидерланды) – 22:00 5 августа Михал Брыль / Бартош Лосяк (Польша) – Пабло Эррера / Адриан Гавира (Испания) – 11:00 Майлс Эванс / Чейз Бадингер (США) – Андерс Моль / Кристиан Сорум (Норвегия) – 12:00 Шериф Юнус / Ахмед Тиджан (Катар) – Марко Гримальт / Эстебан Гримальт (Чили) – 12:00 Майлс Партэйн / Эндрю Бенеш (США) – Самуэле Коттафава / Паоло Николаи (Италия) – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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