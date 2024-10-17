Милонов прошелся по SHAMAN: Петь «Я русский» в облегающих лосинах — не патриотизм Avia.pro - СМИ "Шаман будет спаивать народ под свои песни!": Собчак высмеяла Shamana за создание водки "Я русский" "Shaman и его 'Я русский': как песня превратилась в товарный знак для алкоголя.