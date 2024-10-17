Милонов прошелся по SHAMAN: Петь «Я русский» в облегающих лосинах — не патриотизм

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Комментарии
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Григорий Худенко
Я не думаю, что он сволочь, просто жадный.
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1 час.
саша дмитренко
но  зато  точно  что  сегодня  он  самый  богатый  артист!
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1 час.
саша дмитренко
они  просто  завидуют  его  доходам!
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1 час.

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