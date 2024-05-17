Het Parool: Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Нападающий «Спартака» Квинси Промес освобождён из под стражи в Дубае (ОАЭ). Как сообщает Het Parool, за форварда внесли залог, но при этом ему всё ещё запрещено покидать ОАЭ до вынесения решения по запросу об экстрадиции в Нидерланды.
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