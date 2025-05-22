Конец близко. Как идет суд по делу о взятке барнаульского перевозчика Бесчастного

На процессе скоро должны стартовать судебные прения Суд по делу барнаульского перевозчика Олега Бесчастного, которого обвиняют в даче взятки бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву, приближается к своему завершению.
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