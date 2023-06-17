«Теневой министр обороны» раскритиковали планы британского правительства по сокращению численности вооружённых сил в стране

Член Лейбористской партии, так называемой теневой министр обороны (человек, который находился бы в должности, если бы партия имело большинство в парламенте) Великобритании Джон Хили подверг жёсткой критике оборонную стратегию, разработанную британским кабмином, а также выразил недовольство в связи с недостаточным уровнем военных расходов.
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