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Журнал «Профиль»

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Путин передал завод Aptar во Владимире под управление "Логики молока"

Путин передал завод Aptar во Владимире под управление "Логики молока"

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому российская "дочка" французского производителя пластиковой упаковки Aptar передается во временное управление "Логики молока" – ранее российского подразделения Danone.

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