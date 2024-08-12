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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кормье хочет работать на Олимпиаде в Лос-Анджелесе: «Хочу туда попасть! NBC, свяжитесь со мной!»

«Я хочу попасть на Олимпиаду-2028! Сообщаю об этом прямо сейчас. NBC, позвоните мне! Я совершил ошибку и прошу прощения», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

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