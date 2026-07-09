Маткапитал проиндексируют в феврале 2027 года по уровню фактической инфляции

Сейчас размер материнского капитала на первого ребенка составляет 729 тысяч рублей Материнский капитал и другие социальные выплаты в России будут проиндексированы с 1 февраля 2027 года с учетом фактической инфляции за 2026 год.
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