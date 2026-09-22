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Царьград

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В Белом море 22 сентября пройдут стрельбы на 9 км

В Белом море 22 сентября пройдут стрельбы на 9 км

Администрация Северодвинска предупредила о практических стрельбах в акватории Белого моря, которые пройдут 22 сентября с 20:00 до 24:00 в рамках боевой подготовки.

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