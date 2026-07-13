Российский сенатор Алексей Пушков объяснил цель проекта ассоциации Киева с Евросоюзом (ЕС). В Telegram он высказал мнение, что Германии нужна Украина в качестве территории «плодородного подбрюшья России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии