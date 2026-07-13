Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 069 подписчиков

В России объяснили цель проекта ассоциации Украины с Евросоюзом

В России объяснили цель проекта ассоциации Украины с Евросоюзом

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил цель проекта ассоциации Киева с Евросоюзом (ЕС). В Telegram он высказал мнение, что Германии нужна Украина в качестве территории «плодородного подбрюшья России».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии