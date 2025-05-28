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Захарова прокомментировала слова Зеленского об ударах по территории России

Захарова прокомментировала слова Зеленского об ударах по территории России

Президент Украины Владимир Зеленский словами об ударах по территории России подтверждает свое намерение вместе с НАТО осуществлять террор против России.

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