Новые вакансии OpenAI раскрывают планы компании в области робототехники

Компания OpenAI расформировала свой отдел робототехники. Затем она вернула его обратно. Теперь, благодаря сообщению в социальных сетях от директора по аппаратному обеспечению и недавно опубликованным должностным инструкциям, OpenAI раскрывает больше информации о своих планах относительно возрожденной команды.