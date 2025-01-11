Новые вакансии OpenAI раскрывают планы компании в области робототехники

Компания OpenAI расформировала свой отдел робототехники. Затем она вернула его обратно. Теперь, благодаря сообщению в социальных сетях от директора по аппаратному обеспечению и недавно опубликованным должностным инструкциям, OpenAI раскрывает больше информации о своих планах относительно возрожденной команды.
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