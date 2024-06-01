5 доступных и экологичных способа борьбы с тараканами

Тараканы — это не только неприятные, но и невероятно живучие соседи человека. Эти вредные насекомые могут без вреда для себя находиться под водой 40 минут, жить несколько дней без головы и даже выживать во включенной микроволновке! Современные производители предлагают обширный выбор инсектицидов для уничтожения тараканов, но эти твари быстро к ним адаптируются.
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