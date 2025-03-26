Volvo с мотором V8 – расточительность или необходимость?

Volvo XC90 давно ассоциируются с безопасностью, надежностью и скандинавской сдержанностью. Но зачем машине понадобился двигатель V8? В обзоре на YouTube-канале «Владимир Мельников» автор делится историей необычного эксперимента компании – установки восьмицилиндрового мотора во многим знакомый кроссовер.