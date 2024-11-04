Минниханов: Единство общества – одно из важнейших условий для развития страны

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех жителей республики с Днём народного единства. Он напомнил, что более четырёх веков назад воины народного ополчения, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе, во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, сплотившись, освободили родную землю от иноземных захватчиков.