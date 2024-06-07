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Как, когда и чем подкармливать помидоры, перец и баклажаны в июне

Как, когда и чем подкармливать помидоры, перец и баклажаны в июне

Как, когда и чем подкармливать помидоры, перец и баклажаны в июне Алёна ЮрьеваИюнь — время, когда огородники активно занимаются уходом за своими посадками, ведь от качественной заботы зависит будущий урожай.

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