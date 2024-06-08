Россия имеет тактические победы из-за усталости ВСУ, заявил украинский офицер в ходе интервью. Он отметил, что У России есть мобилизационный ресурс, численность наших войск превосходит ВСУ и наши бойцы всё время давят на врага на фронте.
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