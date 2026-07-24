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Царьград

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Гагаузия призвала Кишинев отложить реформу перед выборами

Гагаузия призвала Кишинев отложить реформу перед выборами

Гагаузский парламент просит Кишинев отложить реформу, которая предполагает ликвидацию местных администраций после выборов 2027 года.

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