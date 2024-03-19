Почему на знаменитом фото 2014 года с Путиным и делегацией из Крыма нет пятого человека

ВБ

Владимир Бурцев

Нет на снимке Нины Пермяковой в Кремле- рядом с Чалым, каким то чудесным образом прилипла- может деньги дала на поездку в Москву(не знаю), но не имевшая никакого отношения к Русской весне, это жительница г. Евпатории, которая призывала участников митинга расходиться- ни надо нам никакой России, меня хохлы и так хорошо кормят- и вправду построила два дома у моря в 50 метрах-уже при России. Я мечтаю, чтобы Евпатория стала федеральным детским курортом, куда будут ехать на отдых семьи со всех уголков нашей огромной страны»- это правильно, как и было при СССР. Я бы так продолжил бы -мои дома не должны пустовать.