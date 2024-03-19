На подписании договора о вхождении в состав Российской Федерации в Кремле 18 марта 2014 года не было представителя горсовета Севастополя, хотя от Республики Крым глава законодательной ветви власти присутствовал.
Почему на знаменитом фото 2014 года с Путиным и делегацией из Крыма нет пятого человека
Комментарии
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ВБ
Владимир Бурцев
Нет на снимке Нины Пермяковой в Кремле- рядом с Чалым, каким то чудесным образом прилипла- может деньги дала на поездку в Москву(не знаю), но не имевшая никакого отношения к Русской весне, это жительница г. Евпатории, которая призывала участников митинга расходиться- ни надо нам никакой России, меня хохлы и так хорошо кормят- и вправду построила два дома у моря в 50 метрах-уже при России. Я мечтаю, чтобы Евпатория стала федеральным детским курортом, куда будут ехать на отдых семьи со всех уголков нашей огромной страны»- это правильно, как и было при СССР. Я бы так продолжил бы -мои дома не должны пустовать.
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7 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Все это суета от мелкой корысти и жадности хохляцкой... Увы, этого не вытравишь... как жида не выдавить из еврея...
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3 час.
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