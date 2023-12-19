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Домашняя куриная колбаса в пищевой плёнке

Домашняя куриная колбаса в пищевой плёнке

Домашняя колбаса - это не только вкусно, но и полезно. Ведь такая колбаска состоит только из мяса и специй, а значит в её составе нет консервантов! Я предлагаю приготовить домашнюю куриную колбасу в пищевой плёнке.

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