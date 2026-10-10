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Власти США готовы платить детям-мигрантам $3 тыс. за выезд из страны

Власти США готовы платить детям-мигрантам $3 тыс. за выезд из страны

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Администрация США готова выплачивать несовершеннолетним мигрантам, начиная с пятилетнего возраста, по $3 тыс.

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