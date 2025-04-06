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Царьград

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Подростки из Кубани угнали автомобиль из реабилитационного центра ради поездки в Сочи

Подростки из Кубани угнали автомобиль из реабилитационного центра ради поездки в Сочи

На Кубани задержаны подростки, сбежавшие из реабилитационного центра и угнавшие машину воспитателя, чтобы отправиться в Сочи.

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