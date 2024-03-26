Жесточайшая расправа: Украинских военных начали уничтожать изнутри

Если раньше на сотрудников ТЦК бросались с кулаками, то теперь дошло до физических расправ. Так в Харькове жестоко ликвидировали местного "людолова", который не один десяток мужчин отправил штурмовать русские рубежи.
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