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«Приезжал к ней даже в браке с Мордюковой»: история первой любви Вячеслава Тихонова, которая отказалась стать его женой

«Приезжал к ней даже в браке с Мордюковой»: история первой любви Вячеслава Тихонова, которая отказалась стать его женой

За браком Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой следила вся страна. Но мало кто знал, что на протяжении десятилетий актер хранил воспоминания о своей первой юношеской любви — Юлии Российской.

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