«Октава ДМ» обеспечила звук на тематическом фестивале под открытым небом «Фэнтези Фест»

Фото: «Октава-ДМ» Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех) стал техническим партнером тематического фестиваля под открытым небом «Фэнтези Фест».
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