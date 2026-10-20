НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). 20 октября госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Индию с трёхдневным визитом, ключевым пунктом которого стало посещение нефтеперерабатывающего комплекса Reliance Industries в Джамнагаре — крупнейшего в мире НПЗ мощностью 1,4 млн баррелей в сутки.
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