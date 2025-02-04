Ошибки в пенсиях: как вернуть недоплаченное и что делать с переплатой

МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. Россияне, столкнувшиеся с ошибками в начислении пенсий, могут оперативно исправить ситуацию, обратившись в Социальный фонд России через портал «Госуслуги» или в клиентскую службу фонда.
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