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Царьград

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Крупный пожар в общежитии в Балашихе: Известно о 5 погибших

Крупный пожар в общежитии в Балашихе: Известно о 5 погибших

В подмосковной Балашихе сильный пожар. Горит общежитие. Источники сообщают о 5 погибших.Крупный пожар разгорелся в общежитии в подмосковной Балашихе.

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