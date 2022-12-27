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У «Нетс» лучшая победная серия с момента переезда в Бруклин

«Бруклин» в понедельник одержал выездную победу над «Кливлендом» – 125:117. «Нетс» обновили свою лучшую победную серию с момента переезда в Бруклин 10 лет назад, успех стал для команды девятым подряд.

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