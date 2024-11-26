Германия готовится к войне: власти занялись бункерами и укрытиями

Германия готовится к войне: страна увеличит количество бункеров и укрытий, пишет Die Zeit. Инвентаризации подлежат все здания, включая частные, которые могли бы использоваться как укрытие — подвалы, гаражи, станции метро и т.
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