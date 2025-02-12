Руководителя штаба антитеррористического центра СБУ и его родителей обвинили в работе на ФСБ

Глава штаба антитеррористического центра Службы безопасности Украины (СБУ) полковник Дмитрий Козюра, который с 2016 года возглавлял антитеррористическое управление Службы безопасности, по утверждению главы ведомства Василия Малюка, оказался агентом ФСБ.
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