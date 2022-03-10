«Тедеско сожалел об уходе из «Спартака», но предложение от «Лейпцига» – мечта». Шпилевский о тренере

Алексей Шпилевский рассказал, что Доменико Тедеско сожалел об уходе из «Спартака». «В прошлом году мы встречались с Доменико за завтраком.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх