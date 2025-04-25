Киев готов к мирным переговорам после прекращения огня – Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать мирные переговоры в любой момент. На пресс-конференции в Кеве в пятницу, 25 апреля 2025 года, он еще раз подтвердил свою позицию, что такие переговоры возможны только после прекращения огня Россией, РИА Новости.
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