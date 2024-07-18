В Челябинской области иностранцам запретили работать почти везде

Про изменения стало известно 18 июля. В правительстве Челябинской области сообщили, что глава региона Алексей Текслер расширил запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов еще по нескольким видам деятельности.
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