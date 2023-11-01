Бизнесмены и НКО Братска могут побороться за национальную премию «Наш вклад»

Начался прием заявок на участие в национальной премии «Наш вклад» сезона 2023-2024. Представить свои программы смогут российские компании и общественные организации, чья социальная и благотворительная деятельность соответствует целям и задачам национальных проектов России.
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