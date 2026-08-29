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Почему так и не найден кратер от падения Тунгусского метеорита?

Почему так и не найден кратер от падения Тунгусского метеорита?

Почему так и не найден кратер от падения Тунгусского метеорита? Утром 30 июня 1908 года над сибирской тайгой прогремел взрыв невероятной силы, поваливший лес на территории в тысячи квадратных километров.

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