Юнармейцы Приангарья представят Приангарье на Всероссийском слете в Москве

Отряд юнармейцев «Щит Отечества» из Черемховского округа Иркутской области представляет регион на Всероссийском слёте «Пост № 1», который проходит с 27 по 31 августа в Москве.
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