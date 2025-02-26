ВС РФ переламывают фронт на Украине: новости СВО от 26 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, военная сводка, 1098-й день спецоперации России на Украине

На 1098-й день специальной военной операции (СВО) 26 февраля 2025 года российские войска демонстрируют успехи на нескольких фронтах, расширяя контроль над территориями от Запорожья до Харьковщины и нанося удары по ключевым объектам противника.
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