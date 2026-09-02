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Zero Hedge

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ADP Reports August Saw Weakest Job Growth Since January, Wage Growth Dips

ADP Reports August Saw Weakest Job Growth Since January, Wage Growth Dips

ADP Reports August Saw Weakest Job Growth Since January, Wage Growth Dips Following a weak JOLTS report (and mixed manufacturing PMI employment reports), ADP was expected to report a modest 47k increase in American jobs in August.

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