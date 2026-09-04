Немного про скрамасакс

Скрамасакс. Примерно между 560 и 630 годами. Кантональный музей археологии и истории. Лозанна«Когда в этом году восстали саксы, король Хлотарь послал против них войска и уничтожил большую их часть.
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