В ВСУ признали, что ВС РФ одним манёвром сорвали план Киева

ВС РФ сорвали украинский "День Д".фото: vk.com/mil--> В начале контрнаступления 6 июня Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали нанести основной удар в Херсонской области, переправившись через реку Днепр.
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