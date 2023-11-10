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В ВСУ признали, что ВС РФ одним манёвром сорвали план Киева

В ВСУ признали, что ВС РФ одним манёвром сорвали план Киева

ВС РФ сорвали украинский "День Д".фото: vk.com/mil--> В начале контрнаступления 6 июня Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали нанести основной удар в Херсонской области, переправившись через реку Днепр.

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