❗️⚡️Ейск, Воронцовка! Массированный рейд низковысотных БПЛА-"камикадзе" ВСУ. Расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" и войсковых ЗРК "Тор-М2" осуществляют перехват десятков целей.
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❗️⚡️Ейск, Воронцовка! Массированный рейд низковысотных БПЛА-"камикадзе" ВСУ. Расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" и войсковых ЗРК "Тор-М2" осуществляют перехват десятков целей.