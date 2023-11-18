Устраивают «эмоциональные качели», обесценивают вас — и еще 10 привычек женщин-нарциссов

Устраивают «эмоциональные качели», обесценивают вас — и еще 10 привычек женщин-нарциссовИсследование, проведенное несколько лет американскими психологами, подтвердило, что среди представителей сильного пола нарциссов больше.
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