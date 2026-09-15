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Царьград

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Telegram-канал: Украина вербует таксистов для доставки в ТЦК

Telegram-канал: Украина вербует таксистов для доставки в ТЦК

Телеграм-канал сообщил, что территориальные центры комплектования на Украине используют таксистов для доставки пассажиров в свои офисы вместо целевого адреса.

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